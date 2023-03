En el encuentro correspondiente a la duodécima jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Deportivo Toluca tendrá la difícil misión de visitar Baja California para medirse frente a Xolos de Tijuana. El partido tendrá lugar este viernes 17 de marzo a partir de las 21:05hs del centro de México y contará con el arbitraje de Edgar Allan Morales.

Los Diablos Rojos arriban tras golear por 4-1 a Mazatlán y quieren continuar por la senda victoriosa: por el momento están en segundo puesto en la tabla de posiciones y se están clasificando a la Liguilla de manera directa. Los Rojinegros, por su parte, se han mostrado muy irregulares, apenas suman 2 triunfos en el campeonato y están fuera de zona de Repechaje.

Toluca, con 1 baja y 3 dudas

De cara a este duelo, Ignacio Ambriz cuenta con una baja muy sensible y tres dudas a la hora de armar el once titular. El jugador que no está disponible es Leonardo Fernández, nuevamente. Tras no ser convocado en el último juego, no se ha entrenado con sus compañeros en la jornada de este jueves y no viajó a Baja California.

Los que sí pudieron trabajar con normalidad son Carlos González, quien se retiró lesionado vs. Mazatlán; Carlos Orrantía, quien no suma minutos desde finales de enero; y Claudio Baeza, quien lleva 3 semanas de inactividad. Cocoliso apunta a jugar desde el inicio si no hay sorpresas; mientras que los otros dos jugadores irían al banco de suplentes.

Toluca lanza amenaza a Tijuana

Antes del partido, Brayan Angulo platicó en conferencia de prensa y aseguró: "Sabemos que es una cancha complicada no solamente por el tema de que es una superficie sintética; es uno de los viajes más largos, el cambio de horario. Entonces todo eso lo hace complicado, pero creo que tenemos un grupo muy fuerte, creo que hay mucha experiencia dentro del grupo y tenemos que ir con la misma idea. Nosotros tenemos que salir a cualquier cancha a competir, a proponer nuestro estilo, a jugar al futbol".