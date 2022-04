El relevo en el banquillo pareció venirle de maravilla a Chivas, que sacó su segunda victoria consecutiva desde que nombró a Ricardo Cadena. Ahora, su víctima fue Xolos, equipo que cayó en la cancha del Akron 2-1.

Este encuentro no arrancó de la mejor forma para los Rojiblancos, que se fueron abajo en el marcador desde el minuto 12, luego de que Hiram Mier no alcanzó a quitarse y mandó la pelota al fondo de su portería en un tiro de esquina que no parecía llevar mucho.

Los dirigidos por Cadena fueron resilentes, y trabajaron poco a poco la remontada, encontrando la igualada al 38 del primer tiempo, después de un increíble disparo desde el filo del área por Ricardo Angulo en el que poco pudo hacer Gil Alcalá.

El Rebaño concretó la voltereta al 54, con Pavel Pérez haciendo una magnífica jugada individual y colocando la pelota en el ángulo superior izquierda de la cabaña de Tijuana. Este fue el primer tanto del joven de 23 años en el Máximo Circuito.

Posteriormente, los Fronterizos tuvieron al menos tres llegadas de peligro que fueron contenidas por Miguel Jiménez, demostrando que su técnico no se equivocó al darle la confianza en la portería.

En los últimos minutos, el público impulsó a su Rebaño, que logró aguantar los ataques de Tijuana y se llevó los tres puntos en el momento que más los necesitaba.

Siguiente partido de Chivas y Xolos

El Rebaño y Tijuana no tendrán tiempo para descansar. El próximo sábado, los de Cadena le harán los honores a Universidad Nacional en el Akron. Por su parte, Tijuana recibirá al Querétaro en el Estadio Caliente.

La victoria es justo lo que necesitaba Chivas, metiéndose hasta el puesto siete de la tabla gracias a sus 20 puntos. Por su parte, Xolos necesita un milagro para no fracasar, manteniéndose en el sitio 15 de la clasificación.