Como solo ocurre en el futbol mexicano, 12 de los 18 equipos de la Liga MX se han clasificado para la próxima ronda del Torneo Grita México Apertura 2021. Cuatro esperan en Cuartos de Final: América, Atlas, León y Tigres UANL; mientras que los restantes ocho se jugarán la continuidad en la competencia en un partido de Repechaje. ¿Cuándo se disputarán los mismos?

Hacemos referencia a Santos Laguna, Toluca, Puebla, Cruz Azul, Monterrey, Chivas, Pumas UNAM y Atlético de San Luis, quienes deberán jugarse la temporada a través de un partido único a 90 minutos.

Hace instantes, los directivos de los clubes involucrados se reunieron de manera virtual para organizar los días y horarios de los juegos de Reclasificación. Teniendo en cuenta lo que afirma el Artículo 17 del reglamento de Liga MX, los mismos deben llevarse a cabo los días sábado o domingo, por lo que las insitituciones se vieron obligadas a seguir esta ley.

Debido a los méritos logrados en la Fase Regular, los equipos mejor posicionados pudieron elegir fecha y horario de sus encuentros. Santos Laguna que finalizó 5º tuvo prioridad; lo siguieron el Deportivo Toluca (6º) y Puebla (7º). Cruz Azul, que salió 8º, tomó el hueco disponible y no tuvo voz ni voto, tal como le sucedió a los cuatro equipos que definen en condición de visitante.

Fechas y horarios de la Repesca de Liga MX

Santos Laguna (5º) vs. (12º) Atlético de San Luis - sábado 20 de noviembre 19:00hs

Puebla (7º) vs. (10º) Chivas - sábado 20 de noviembre 21:00hs

Toluca (6º) vs. (11º) Pumas UNAM - domingo 21 de noviembre 17:00hs

Cruz Azul (8º) vs. (9) Monterrey - domingo 21 de noviembre 19:15hs

Reglamento de la Repesca de Liga MX

Cabe recordar que los partidos de Repechaje se definen en 90 minutos: en caso de igualdad no habrá tiempo extra e irán directamente a los penales. Los vencedores accederán a los Cuartos de Final y, según su puesto en la tabla general, se medirán ante América, Atlas, León o Tigres UANL.