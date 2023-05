El jugador, titular indiscutido en Rayados de Monterrey, no trabajó a la par de sus compañeros y generó preocupación en los fanáticos.

Monterrey ha sido el mejor equipo de la Fase Regular del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y los números lo demuestran: fue superlíder con 40 puntos producto de 13 triunfos, 1 empate y 3 derrotas. Marcó 35 goles (segunda mejor ofensiva) y recibió 14 (segunda mejor defensiva), por lo que parte como claro candidato a llevarse el título por sexta ocasión en su historia.

Este fin de semana se llevarán a cabo los partidos de Repechaje y el elenco dirigido tácticamente por Víctor Manuel Vucetich aprovechará para ver a su siguiente rival en los Cuartos de Final de la Liguilla. Mientras tanto, se entrena en las instalaciones del club para llegar de la mejor manera a esta etapa definitoria.

Maxi Meza, ¿baja para los Cuartos de Final?

En la jornada de este miércoles, llamó la atención la ausencia de Maximiliano Meza en el campo de juego. El mediocampista ofensivo nacido en Argentina se mantuvo trabajando de manera diferenciada y no participó con el resto de sus compañeros.

Finalizó el partido frente a Pumas UNAM con una sobrecarga muscular, por lo que hizo algunos ejercicios en el gimnasio y no fue exigido por el cuerpo médico de Rayados. Los fanáticos se preocuparon y mucho al conocer esta situación, por lo que aquí les llevaremos tranquilidad. ¡Es sólo por precaución!

De acuerdo a la información brindada por Matías Giraudi, periodista del portal Once Diario de Monterrey, el caso de Meza no genera inquietud en Víctor Manuel Vucetich y compañía. Simplemente lo están cuidando para que llegue a disputar la Liguilla al 100%, pero no tiene ninguna lesión ni tampoco posibilidades de ausentarse en el próximo compromiso.