Pasan los días, y la jugada que involucró a Memo Ochoa y Sergio Flores en el Clásico Nacional sigue siendo comentada, con muchas voces asegurando que la pelota sí entró, y otros que afirman que el arquero del América la salvó en la línea.

El VAR determinó que la pelota no cruzó por completo el arco, por lo cual no dio por válida la anotación. Sin embargo, en México no existe la tecnología de línea de gol, detalle que imposibilita saber con exactitud lo sucedido.

Se sabe que el Ojo de Halcón es una importante innovación en el futbol, pero su implementación resulta sumamente costosa, rondando los cinco millones de dólares para ser usada pocas ocasiones durante un torneo, lo cual vuelve aún más complicado establecerlo.

Sin embargo, un factor externo ocasionaría que se implemente en la Liga MX. De acuerdo con el Diario Récord, la Copa del Mundo de 2026 obliga a sus sedes a tener el Ojo de Halcón, circunstancia que hará que se establezca en el Estadio Akron, el Estadio Azteca y el Estadio BBVA.

Con esto, no se debería descartar que si se realiza la fuerte inversión, el futbol mexicano busque homologar y solicite a las 14 franquicias restantes hacer el gasto y seguir buscando la justicia deportiva.