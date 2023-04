La decisión de Alejandro Zendejas de representar a la Selección de Estados Unidos generó mucha controversia, debido a que tenía un lugar asegurado dentro de la Selección Mexicana. Sin embargo, el futbolista fue claro con su postura y ya ha sido bloqueado para jugar con otro seleccionado debido a que sumó minutos oficiales.

La realidad es que Zendejas es una de las grandes figuras de la Liga MX y en América ha demostrado tener una jerarquía increíble. Es por esa razón que se especuló mucho alrededor de la posibilidad de contarlo en el Tri. A pesar de las diferentes críticas que recibió, el futbolista está seguro de su decisión y contó sus razones.

¿Por qué Alejandro Zendejas eligió a la Selección de Estados Unidos?

Alrededor de su decisión, crecieron muchos rumores y uno de los más fuertes tenía que ver con una supuesta extorsión por parte del futbolista para con Gerardo Martino. Sin embargo, Zendejas contó la verdadera razón: "Es un tema muy delicado porque se dijeron cosas que no había dicho. Juego con Estados Unidos desde chico, me formé allá, empecé mi carrera profesional allá y esas fueron las razones por las que escogí Estados Unidos".

"La gente tiene el derecho de opinar de lo que sea. De la decisión, no sé, eso fue hace meses y ahora estoy feliz de que Estados Unidos se diera cuenta de que podía jugar con ellos y me puso feliz que me contactaron porque jugué con ellos desde chico", enfatizó el delantero de 25 años.

La realidad es que el futbolista tendrá un partido muy especial el 19 de abril, ya que Estados Unidos y México se enfrentarán en un partido amistoso. Y al tratarse de un encuentro que se disputará fuera de la fecha FIFA, solo se podrán utilizar jugadores de la Liga MX y de la MLS. Por lo tanto, la presencia de Zendejas es prácticamente un hecho.