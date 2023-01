André-Pierre Gignac dio la nota en el Santos Laguna vs. Tigres UANL al festejar como un anciano, por lo que revivió su polémica con Miguel Herrera.

"(André-Pierre) Gignac no es eterno. Hoy lo veo y sigue teniendo una actitud extraordinaria, corre, lucha, patea, hace todo, pero no es eterno, ningún jugador en el mundo es eterno y en un momento dado tendrán que retirarse, tendrán que irse, empezar a ceder su lugar a gente más joven", fueron las palabras de Miguel Herrera, allá por mediados de octubre del 2022.

Luego de estas polémicas declaraciones, el Piojo se puso al vestidor de Tigres UANL en su contra y terminó siendo corrido del cargo de Director Técnico de cara a la temporada 2023. La directiva contrato a Diego Martín Cocca y, en el primer partido del año, el centrodelantero francés celebró un gol en dedicación al exentrenador del equipo. Imitó a un anciano, tal como alguna vez hizo Samuel Eto'o.

El mensaje de André-Pierre Gignac a Miguel Herrera

Una vez finalizó el encuentro entre Santos Laguna y Felinos, medios de comunicación y redes sociales explotaron por el festejo del Comandante. Es por eso que decidió mandarle un mensaje de texto a Miguel Herrera, algo que confesó el propio Piojo en Fox Deportes. ¿Qué le puso? "Saliendo del estadio me escribió y me dijo: ´Miguel, tú sabes que pasamos 1 año y medio extraordinario y (la celebración) no fue para ti´".

La opinión de Miguel Herrera

"Le dije: ´Mira André, si fue o no para mi yo siempre me voy a quedar con el profesionalismo que tú me mostraste, con tu actitud, tu determinación. Hiciste lo que siempre te pedí, trabajaste como yo te pedí y además la puerta la abrí yo por una palabra que usé mal. Y si lo hiciste, la puerta la abrí yo´", apuntó.

Más adelante, el Piojo completó: "Lo seguiré diciendo, ningún jugador, técnico, directivo o dueño es eterno. Siempre pasarán. Lo único importante en el futbol es la pelota. Si la pelota rueda, el futbol tendrá nombres y otras figuras. Se nos fue un grande como Pelé y el futbol sigue. Se lo dije a André, si fue para mí está perfecto".