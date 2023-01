El ex Barcelona y Pumas continúa detenido a la espera de lo que dicte la justicia. Este viernes, cumplirá una semana en prisión.

La situación del futbolista brasileño, Dani Alves, parece empeorar más y más. Preso en Brians 2, Barcelona, el ahora exjugador de Pumas UNAM permanece a la espera de cómo progrese su situación judicial, pues se encuentra desde la semana pasada detenido por agresión sexual.

Pese a esto, en las últimas horas el jugador con más títulos ganados habría sufrido un importante revés, por parte de sus seres queridos. Y es que su esposa, Joana Sanz, había mantenido su firme apoyo pese a la denuncia de agresión sexual, e incluso publicamente había defendido al futbolista.

Sin embargo, Joana Sanz sorprendió a las redes sociales con una decisión muy particular: la esposa de Dani Alves borró de Instagram todas las fotos en las que se los veía juntos, algo sobre lo cual no se ha manifestado pero que claramente, no ha pasado desapercibido en medio del conflicto judicial.

¿Dani Alves se complica aún más?

De momento, no se han dado a conocer las pruebas que la justicia tiene en contra de Dani Alves, aunque sí se recogieron algunos testimonios que podrían perjudicar al brasileño. Esta decisión de Joana Sanz puede entenderse como un nuevo revés para el futbolista, por parte de uno de sus seres más queridos.