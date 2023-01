Tal como era de esperarse, Luis Chávez es uno de los grandes protagonistas de este mercado de pases. Luego de brillar absolutamente con la playera de Pachuca en Liga MX y con la de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, el mediocampista de 26 años generó muchísimo interés en importantes equipos. Pero solo los de aquí lanzaron ofertas formales...

El sueño del jugador es dar el salto de calidad a Europa, por lo que las millonarias propuestas de Rayados y América no lo tentaron. Es consciente de que, si decide avanzar con ese tipo de traspasos, las posibilidades de emigrar se desvanezcan. Pero esto no es lo que piensa un excompañero suyo en Tuzos, que justamente se mudó a Monterrey y le lanzó una sugerencia...

Se trata de Erick Aguirre, quien platicó con TUDN y aseguró que Chávez debería darle el sí a los Regiomontanos: "Se parece un poco a mi caso, un poco con más fuerza el caso de él por el buen torneo que tuvo en el Mundial, pero al final de cuentas es decisión del jugador. Si no hay propuestas interesantes tanto para el jugador o para el club, obviamente hay algunas propuestas acá en el futbol mexicano y es decisión de él, si se da (su traspaso a Monterrey) obviamente es bienvenido, va aportar mucho para nosotros así que al final es decisión de él".

"Aquí en estos temas hay varios factores. Primero uno como jugador obviamente si tienes la elección de ir a Europa para ir a jugar a grandes clubes de allá, pero si no existe una propuesta formal para el jugador o para el club y si sí la hay le tiene que convenir. En ese sentido no había otra propuesta mejor que la de Rayados, así que tomé la decisión y la verdad que estoy muy feliz", explicó el lateral, contento con su elección.

Erick Aguirre y Luis Chávez compartieron plantel en Pachuca entre julio del 2019 y junio del 2021. Jugaron juntos un total de 56 partidos: 54 en Tuzos y 2 en la Selección Mexicana, por lo que se conocen muy bien. Una vez se combinaron para un tanto: el mediocampista anotó con pase del defensor en un 1-3 ante Cruz Azul, en febrero del 2020.

Por último, Aguirre aseguró que Monterrey no es un impedimento para llegar al Viejo Continente: "Mucha gente cree que al llegar acá se cierra la puerta o es muy difícil llegar a Europa y es totalmente diferente. El caso ahora de (César) Montes es un punto a favor para el futbol regio que tanto se habla de que no deja, los estanca. Al final de cuentas yo como jugador me vine acá con muchos puntos que existían y uno de esos es de qué si había la posibilidad de irme a Europa, el club con total apertura dijo que sin ningún problema iban a ver si convenía".