Benjamín Mora hizo una analogía sobre el momento particular que está atravesando Atlas.

La temporada de Atlas ha estado marcada por la irregularidad en su rendimiento, debido a los altibajos que ha mostrado el equipo desde el inicio del Clausura 2023. Si bien es cierto que están en zona de repechaje, los 'Zorros' han demostrado que pueden ser protagonistas. Sin embargo, Benjamín Mora no ha logrado encontrar consistencia.

La realidad es que Atlas cuenta con futbolistas que saben lo que es triunfar en la Liga MX, por lo que hay confianza en el papel que puedan dar en la siguiente etapa de la competencia. Asimismo, en Concachampions deberán enfrentarse a Philadelphia Union por los cuartos de final. Sin dudas será un duelo bastante complicado.

La particular comparación de Benjamín Mora

El entrenador de Atlas, realizó una analogía bastante particular sobre su Atlas: "me preguntaban cómo hacíamos para recuperarnos de los goles que nos han metido para hacer esos retornos que nos han caracterizado en los últimos partidos. Creo lo mismo que Rocky Balboa: no importa cuántos golpes nos den, siempre hay posibilidades. Mientras esté la pelota en juego se puede salir adelante, de mostrar resiliencia y que la voluntad nos lleve al resultado".

Lo que sucede con los 'Zorros' es que en Concachampions le remontaron un 4 a 1 al Olimpia de Pedro Troglio. Asimismo, en la liga han emparejado resultados increíbles contra Chivas, América, Pumas y Santos Laguna. Por lo tanto, son un equipo que se ha caracterizado por pelear hasta el último minuto de los partidos.

Es por esta razón que hay mucha confianza dentro del club para terminar la temporada de la mejor manera, a pesar de la irregularidad de su nivel. Ya han dado muestras de que en los duelos mano a mano son un equipo muy complicado y difícil de vencer. Por lo tanto, es muy importante el mensaje que envía Benjamín Mora.