El Clásico Tapatío no defraudó: Atlas y Chivas de Guadalajara igualaron 3 a 3 por la Jornada 13 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Sin embargo, los Rojinegros deben rápidamente dar vuelta la página para enfocarse en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions League.

Este martes 4 de abril a las 18:00 horas del Centro de México, los dirigidos por Benjamín Mora deben visitar al Philadelphia Union en la cancha del Subaru Park. Y en la previa de este encuentro por el certamen internacional apareció nada más ni nada menos que la "provocación" de un ex del Rebaño Sagrado: Marco Fabián.

En diálogo con Multimedios, el actual futbolista de Mazatlán que también pasó por el equipo estadounidense no dudó en manifestar su deseo de que los de la MLS sean quienes venzan a los Rojinegros y avancen a la siguiente instancia.

"Voy a muerte con Philadelphia"

“La verdad tengo un gran cariño por Philadelphia, agradecimiento, hoy que tiene la oportunidad de estar ahí, voy a muerte con Philadelphia y además le toca con un archirrival mío, entonces todo se junta para que vaya mañana 100% Philadelphia”, declaró el ex de Chivas.

Específicamente sobre el Philadelphia, Marco Fabián recordó su paso allí durante el 2019, cuando regresó del futbol europeo y logró señalar ocho tantos en 25 partidos, mientras que destacó el crecimiento que ha tenido la institución durante los últimos años.

“Es demasiado cariño, siempre me quedo con bonitos recuerdos, regresé de Europa, mi primer año en MLS, sin lugar a dudas todo fue bueno. En lo personal me senti bien, pude aportar goles, me senti de maravilla, habia un grupo muy bueno, conseguimos cosas importantes y la gente empezó a conectar con nosotros. Desgraciadamente lo único que puedo decir fue una lesion que tuve en el tobillo y que me dejó a la mitad del torneo, pero uno siempre está expuesto a eso y en general siempre se trabajó bien, buscamos alcanzar los primeros lugares de la tabla. He seguido el rastro, siempre aportando a la distancia, he visto que en ultimos torneos y años han avanzado mucho. Ya no es el equipo nuevo, el equipo chico, ha mostrado que sera protagonista”, concluyó.