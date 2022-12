A lo largo de su historia, la Liga MX ha tenido como grandes animadores a América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, quienes siempre llegaban de la mejor manera para ser campeones nacionales. Sin embargo, con el correr de los años, en especial en la última década, esta tendencia ha cambiado, ya que han aparecido clubes como Rayados de Monterrey, Tigres, León, Santos Laguna y Pachuca a meterse en la conversación.

Debido a esto, el torneo nacional se ha vuelto cada vez más parejo porque no hay grandes diferencias económicas entre los equipos y no se gana solo con la playera. Ante esto vale la pena comenzar a preguntarse cuál es la institución que tiene el récord de más victorias consecutivas en nuestro balompié, por lo que en Bolavip no solo repasaremos al número uno en esta estadística, sino que también la marca de cada club desde el nuevo formato de competencia de la Liga MX.

América - Apertura 2022

Es difícil de entender lo que sucedió en el Apertura 2022 para América debido a que era el máximo candidato a llevarse el torneo, pero un débil Toluca lo eliminó en semifinales de la Liguilla. A pesar de esto, el conjunto del Tano Ortiz mantiene la marca histórica de más victorias consecutivas con 13 encuentros ganados, la cual cortaron los Diablos Rojos. Esta increíble racha comenzó tras vencer a Juárez por 2-1 en la jornada siete.

Cruz Azul - Guad1anes 2021

Como decíamos al principio, Cruz Azul ha sido uno de los grandes protagonistas en gran parte de la historia del futbol mexicano. Sin embargo, la Máquina Cementera estuvo 24 años sin ser campeón de la Liga MX hasta el Guard1anes 2021. Fue en este torneo en el que el equipo de La Noria logró coronarse tras hilvanar doce victorias consecutivas con Juan Reynoso como entrenador.

León - Clausura 2019

Uno de los clubes que ha marcado un estilo de juego y que ha sido protagonistas en cada torneo con su forma de jugar es León, una de las tres instituciones que logró ser bicampeona en Liga MX. Sin embargo, en el Clausura 2019 fue el primer equipo en alcanzar la marca de doce victorias consecutivas, la cual se cortó en la final que perdió ante Tigres.

Toluca - Clausura 2018

Uno de los clubes que siempre ha dado de hablar en gran parte de México ha sido Toluca, una institución que ha tenido una época dorada en los 2000. Sin embargo, su actualidad deja mucho que desear ya que la última vez logró ser campeón fue en el Bicentenario 2010. Por otro lado, su máximo récord de victorias consecutivas se dio en el Clausura 2018 cuando ganó nueve encuentros seguidos, pero en la última jornada Tijuana lo derrotó.

Chivas Guadalajara - Bicentenario 2010

Sin duda uno de los grandes equipos que tiene la historia de nuestro futbol es Chivas Guadalajara debido a que se encuentra segundo, detrás de América, como máximo ganador de torneos. Por otro lado, en cuanto a su máxima racha de invicto está muy lejos de clásico rival debido a que en el Bicentenario 2010 logró hilvanar ocho victorias consecutivas.

Veracruz - Apertura 2004

Uno de los clubes que también dejó marcado su nombre en esta estadística ha sido Veracruz. Muchos años antes de que lo excluyan de la Liga MX, los Tiburones lograron una gran marca luego de ganar ocho encuentros consecutivos en el Apertura 2004. La misma fue cortada por Tigres, que los goleó por 7-1.

Pachuca - Clausura 2022

La actualidad de Pachuca lo coloca como uno de los grandes animadores de la Liga MX debido a que con mucho trabajo en sus fuerzas básicas se ha colocado como una institución a respetar. A su vez, su mejor marca de victorias concecutivas se dio en el Clausura 2022 cuando logró quedarse con cinco encuentros de la mano de Guillermo Almada como entrenador.

Tigres UANL - Apertura 2022

Como decíamos, en Nuevo León Tigres ha sido uno de los grandes representantes en la Liga MX tras haber ganado varios campeonatos en la última década. Por otra parte, fue en el Apertura 2022 cuando logró alcanzar su marca histórica de cinco partidos consecutivos ganados y la misma fue cortada por el conjunto hidalguense en la fecha siete.

Pumas UNAM - Apertura 2015

Otro de los clubes histórico de la Liga MX es sin duda Pumas, que en la década del 2000 fue gran protagonista en torneo nacionales como internacionales. Sin embargo, al conjunto Universitario no se ha destacado por tener grandes rachas con victorias. A pesar de esto, el récord histórico para el Azul y Oro es de cinco y lo alcanzó en el Apertura 20215.

Rayados de Monterrey - Apertura 2017

Sin duda, Rayados de Monterrey se ha convertido en uno de los grandes representantes de nuestro futbol a nivel internacional en los últimos años debido a que ha logrado ganar Concachampions como la Liga MX. A pesar de esto, su mejor racha de victorias se dio en el Apertura 2017 tras ganar cinco encuentros en un torneo que terminó perdiendo con Tigres en la Final de la Liguilla.

Necaxa - Clausura 2020

La actualidad de Necaxa se encuentra muy lejos de lo que han vivido en los años 90 cuando lograron consagrarse en el Invierno 1998. A pesar de esto, el conjunto de Aguascalientes logró su mejor récord de victorias en el Clausura 2020 tras quedarse con los puntos en cinco partidos al hilo.

Mazatlán - Clausura 2022

En Sinaloa se encuentra el último club que se unió a la Liga MX y se trata de Mazatlán, club que tiene dos años en la primera división. A pesar de esto, los bucaneros se han convertido en un rival duro y lograron una marca de cuatro partidos ganados al hilo en el Clausura 2022.

Santos Laguna - Apertura 2019

En la última década, uno de los equipos que ha luchado siempre por ser campeón ha sido Santos Laguna, institución que ha ganado tres torneos en los últimos 10 años. Por otra parte, su mejor racha se dio en el Apertura 20219 con cuatro victoria, la cual se cortó en la primera ronda de la Liguilla luego de que cayera por 5-2 en la ida ante Rayados de Monterrey.

Atlas - Apertura 2017

Uno de los clubes históricos de la Liga MX es Atlas, institución que en más de 70 años no pudo lograr ser campeón. Sin embargo, con la llegada de Diego Cocca no solo rompió esta enorme sequía, sino que además logró un bicampeonato. Por otro lado, en ningún torneo se destacó por tener grandes rachas de victoria, pero su marcar son las cuatro al hilo que logró en el Apertura 2017.

Querétaro - Apertura 2015

En el centro del país se encuentra Querétaro, institución que ha estado en el foco de todos luego de la trágica batalla campal que se dio en su estadio. A pesar de esto, en el Apertura 2015 los Gallos lograron llegar a la final de la Liguilla con Ronaldinho como figura. Fue en este torneo en el que alcanzó una marca de cuatro victorias al hilo.

Tijuana - Apertura 2017

Como se sabe, los Xolos de Tijuana fueron fundados en 2007 y en el Apertura 2012 logró ser campeón de la Liga MX tras vencer a Toluca en la final. Por otro lado, su mejor racha de victorias se dio en el Apertura 2017 cuando ganó cuatro encuentros consecutivos.

FC Juárez - Clausura 2020

La historia de los Bravos de Juárez lo tiene como una de las instituciones más jóvenes en la Liga MX, por lo que no ha podido tener grandes torneo. A su vez, mejor racha se dio en el Clausura 2020 con tres victorias al hilo en un certamen que se canceló por la pandemia causada por el COVID-19.

Puebla - Clausura 2022

Uno de los históricos equipos de la Liga MX, el cual volvió a ser interesante de la mano de Juan Reynoso y Nicolás Larcamón.Sin embargo, con el argentino como entrenador a penas pudo hilvanar tres victorias consecutivas en el Clausura 2022.

Atlético de San Luis

Por último, Atlético de San Luis llegó a la primera división de la Liga MX en 2019, pero desde su llegada no pudo tener una racha superior a las victorias consecutivas. Debido a esto, su mejor marca es de dos partidos ganados desde que está en el primer nivel del futbol nacional.