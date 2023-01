Tigres dio salida a uno de los fichajes más ambiciosos de su historia: Florian Thauvin, a quien dejaron marchar a un año y medio de su llegada, aportando muy poco al conjunto dentro del terreno de juego.

Se sabe que Flo intentó adaptarse al futbol mexicano y las costumbres de la Liga MX. Para su mala fortuna, las lesiones nunca lo dejaron y dentro del campo estuvo lejos de hallar su mejor versión.

El plantel Felino ya se ha despedido de él, logrando hacer algunas buenas amistades en el cuadro que ahora dirige Diego Cocca. Sin embargo, un jugador del plantel se alegró con el adiós del francés de 29 años.

Se trata de Nico Ibañez, que no había podido tener actividad debido a que Tigres no había liberado su plaza de foráneo. Con la salida de Flo, ya no existen impedimentos para verlo con la elástica amarilla.

Un elemento confiable

El delantero argentino de 28 años llegó al futbol mexicano en 2018 para vestir la camiseta del Atlético San Luis. Desde entonces, ha marcado casi 90 goles con el combinado Potosino y Pachuca, donde ya salió campeón.