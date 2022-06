Luis Romo no le escapa a las críticas que ha generado una actuación en el Clausura 2022 de la Liga MX por debajo de las expectativas que se habían depositado en él cuando llegó a Rayados de Monterrey. Por el contrario, se mostró consciente de tener mucho margen de mejora con el equipo.

“Es muy claro, la exigencia que tiene la afición sobre nosotros, a veces los números no se ven si los resultados positivos no están. Creo que el rendimiento mío no fue el mejor, el que puedo dar. Siempre la exigencia hacia mí va a ser muy alta. Me rodeo de gente que me dice las cosas que dejo de hacer, que me jala las orejas y se lo que soy capaz de hacer y también sé lo que dejé de hacer", manifestó el futbolista que llegó procedente de Cruz Azul.

Es que Romo está considerado como un futbolita de la élite de la Liga MX, no en vano también ha formado parte en diferentes convocatorias de Gerardo Martino para la Selección Mexicana. Por todo ello es que ya asumió un compromiso para el Apertura 2022 que no hará más que ilusionar a la afición de Rayados.

"Tengo mucha hambre. Mucha ilusión de volver a ser un referente en la Liga, de Monterrey y poder ayudar a llegar al campeonato al equipo. He hecho una pretemporada muy buena, en Selección tuvimos buena preparación, se preocuparon porque volviéramos bien a los equipos", resaltó.

Romo quiere ganarse con Monterrey un lugar en el Mundial

Luis Romo sabe también que si logra reencontrarse con su mejor nivel en Rayados de Monterrey durante el Apertura 2022 estará dando un paso hacia adelante pensando en ser parte de la convocatoria de Gerardo Martino para disputar el Mundial con la Selección de México. "Estoy con mucha ilusión de poder ganarme un lugar en el Mundial. Eso va a potenciar todo", reconoció.