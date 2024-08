Luis Romo disputó la Copa América 2024 con la Selección Mexicana y, una vez finalizada su participación en este torneo, el centrocampista se reincorporó con Rayados en vistas de la próxima temporada.

Sin embargo, a los pocos días se confirmó que Luis Romo volvería a Cruz Azul, equipo del que había salido para firmar con Monterrey en 2022. Después de dos años en la Pandilla, el mexicano regresó a La Máquina para ser una pieza clave del equipo de Martín Anselmi.

Luis Romo dio detalles sobre su salida de Rayados y su regreso a Cruz Azul

ver también Rayados despidió al "Tano" Ortiz y confirmó a un histórico como reemplazante inmediato

“Yo llego a Monterrey y tenía una negociación avanzada con Rayados para renovar. Después me marcó mi representante y me dijo que ya estaba vendido al Cruz Azul y le dije ‘a ver quién se va porque yo no me voy, no he hablado con nadie'”, comenzó relatando Luis Romo en una entrevista con Canal 6 Deportes.

“Al día siguiente me marca el Tano y me dice que no va a contar conmigo y ahí fue el primer momento donde yo dije ‘bueno, es diferente que te digan quédate y compite a no cuento contigo’“, agregó el centrocampista de 29 años.

Luis Romo abandonó Rayados en este mercado (IMAGO)

Asimismo, Luis Romo reconoció la sinceridad de Fernando Ortiz: “La verdad que muy bien del Tano porque fue franco conmigo. Para mí está bien que un entrenador te marque y te diga que no va a contar contigo. Cuando hablé con la directiva me dijeron que ya no estaba el plan para renovación”.

Publicidad

Publicidad

“Cuando llegué a Cruz Azul dije que no me gustó la forma como salí de Rayados porque no gané nada. Al final de cuentas seré recordado como un jugador que pasó y que no dejó nada escrito, por eso quería seguir ahí”, concluyó el centrocampista.