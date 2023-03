El futbol mexicano se ha estancado en los últimos años y no cuenta con un proyecto que ilusione o genere expectativa en los fanáticos. Esto, a fin de cuentas, se ve reflejado en los resultados obtenidos por la Selección Nacional en las grandes competencias: el Tri fracasó en sus últimas participaciones en Copa Oro, Liga de Naciones y Mundial. Y esto no es casualidad, obviamente.

Javier Aguirre, exentrenador de México y muchísimos otros equipos, platicó con ESPN y analizó el presente del deporte azteca. El experimentado DT aseguró que el futbol se encuentra muy mal en nuestro territorio, y que ni siquiera es capaz de poder explicarle a los españoles por qué no hay descensos en la Liga MX. Además, confirmó que la Major League Soccer nos está opacando.

"Tocamos fondo… Así como lo dije cuando nos echó la FIFA con los cachirules, que tocamos fondo. Hubo reestructuración, hubo cambios y este es el momento. Aquí en España no puedo defender el que no haya descenso. ‘Oye, Javier, ¿cómo es que el último no se va a Segunda?’, pues no se va, pagan no sé cuánto y se quedan. Luego el porcentaje, la multipropiedad, tantas y tantas cosas, califican 12 de 18, son cosas que te cuestan defender", admitió el Vasco.

Más adelante, sobre los actuales directivos del futbol mexicano, reconoció: "Hay muy buenos dirigentes en México. A mí me pareció lo de Yon de Luisa, lo de Mikel Arriola, me parecieron tipos que no procedían de futbol, pero que lo hicieron bien a nivel administrativo, a nivel orden, pero yo creo que los dueños deben de ser muy inteligentes y poner encima de la mesa los intereses colectivos, no el individual".

"Yo creo que debemos, en este momento, ser un poquito generosos con el futbol mexicano, que tanto nos ha dado a todos y ayudar y si hay que sacrificar una lana, proyectos o jugadores, pues hay que hacerlo, nos están comiendo el mandado los vecinos del norte (Estados Unidos)", sentenció, dejándole una clara advertencia a quienes manejan el futbol mexicano. Es hora de cambios.