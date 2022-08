Tras la dura derrota 3-0 en el clásico ante Las Águilas del América, que llegó justo después de haber recibido un golpe de Barcelona que lo despachó 6-0 en un amistoso internacional, en Pumas le ha tocado ser a Dani Alves uno de los principales destinatarios del peso de la crítica, tanto de parte de los aficionados como de la prensa.

Sucede que desde su llegada a la UNAM el brasileño, que supo brillar con Barcelona y la selección de su país, no ha podido disfrutar ni siquiera una victoria sumado a que además no ha mostrado buenos rendimientos pese a tener la confianza de Andrés Lillini para sumar gran cantidad de minutos.

Los empates con Mazatlán y Monterrey fueron seguidos de las mencionadas derrotas ante el equipo culé y Las Águilas que calaron hondo en los ánimos de los aficionados. Dani Alves, que contrariamente a lo que acostumbró en la amplia mayoría de su carrera está desempeñándose como mediocampista interno, vio como en cuestión de días la locura por su llegada comenzó a convertirse en críticas a su desempeño.

¿Puede culparse al brasileño? Marc Crosas, exfutbolista de Cruz Azul que inició su carrera justamente en Barcelona y se desempeña actualmente como comentarista cree que no del todo, pues la posición que le ha asignado Lillini no termina de favorecerlo. Así lo expresó en las redes sociales, tras la derrota 3-0 ante el América.

"Comprensibles críticas a Dani Alves. Lillini debería replantearse su formación. El problema no es físico, en nuestro fútbol no hay pausa, todo es a ida y vuelta y no hay control en el centro. Alves necesita la banda para marcar la diferencia y Pumas lo necesita ahí", expresó el exfutbolista que en México defendió también las playeras de Santos Laguna, Leones Negros y Tampico Madero.