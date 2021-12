En el torneo Clausura 2022 se cumplirán 10 años de que Mario García tuviera su hasta ahora única oportunidad como director técnico en la primera división del futbol mexicano. Fue con los Potros de Hierro del Atlante a los que recientemente hizo campeones del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga Expansión MX.

En aquel torneo Mario García dirigió al equipo azulgrana durante 15 partidos pues fue destituido y relevado por José Luis González China. Antes y después de eso ha sido entrenador en circuito de ascenso de equipos como León, Potros Chetumal, Mérida, Atlante, Altamira, Tampico Madero, Alebrijes de Oaxaca, Pioneros de Cancún, Cimarrones y Tuxtla.

¿Por qué no ha tenido más oportunidades en la Liga MX? El mismo Mario García responde: "Prefieren meter al técnico que les va a colocar a 15 jugadores y saben que Mario García no te va a aceptar un jugador que no vaya con el perfil del club o la expectativa del club, por eso me discriminan, claro, a mí no me van a meter jugadores que no hagan ganarle al dueño o sostener el proyecto de forma positiva".

Mario García, DT ideal para Chivas

Avalado por su estilo exigente con los jugadores y también con sus experiencias como auxiliar técnico de entrenadores como Ricardo La Volpe y Diego Armando Maradona, Mario García habló del comentario que días atrás se escuchó en los medios de comunicación donde lo postularon como el entrenador ideal de las Chivas del Guadalajara y él coincidió.

"Salió una nota o un comentario, en un programa, de un periodista que ni conozco, pero decía que yo era el técnico ideal de Chivas y no se equivoca, porque Chivas está lleno de mexicanos y yo tengo casi 20 años dando resultados con puros mexicanos. No digo mentiras, conocen mi trabajo. Para algunos parecerá disparatado, pero es la realidad, no voltean a ver para acá, porque no se hace el escauteo correcto y porque nosotros no sabemos vendernos", apuntó Mario García.