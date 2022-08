Mazatlán vs. Chivas Guadalajara Marco Fabián confesó sus sentimientos antes del partido

Se dice que el primer amor nunca se olvida y esa frase le viene justa al mediocampista Marco Fabián quien habló en la víspera del partido que los Cañoneros del Mazatlán y las Chivas del Guadalajara jugarán este viernes en el estadio Mazatlán el Kraken dentro de la séptima jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Marco Fabián debutó en la primera división del futbol mexicano con las Chivas del Guadalajara en el torneo Apertura 2007 y se mantuvo en el equipo rojiblanco hasta el Apertura 2013 cuando se marchó un año al Cruz Azul, luego regresó al Rebaño por un par de torneos en 2015.

Es innegable que Marco Fabián, quien vive su segundo torneo con el Mazatlán, sigue teniendo un gran afecto por el Guadalajara, tan grande que le duele el momento crítico que atraviesa: "Nunca voy a negar el gran amor y respeto que le tengo a Chivas, sé lo que se siente, viví cosas buenas, malas, salvaciones del descenso y campeonatos, claro que duele, tengo compañeros ahí, hasta familia, tengo a mi padre como entrenador. Es una institución que tiene mucha historia, es un grande de México, de unos años para acá les ha costado".

Este viernes las Chivas del Guadalajara visitarán a los Cañoneros del Mazatlán en el estadio Mazatlán el Kraken. Los dos equipos están en la parte baja de la tabla y no han ganado, pero la presión es mucho mayor para el equipo rojiblanco, sin embargo esto pasa a segundo plano para Marco Fabián cuando lo observa desde lo profesional y no desde el sentimentalismo.

"Nosotros no podemos tener eso en mente, ellos están necesitados de puntos, sabemos que es una institución que siempre existe una presión, de tener puntos, de ganar donde se paren. Nosotros tenemos que esperar al mejor Chivas, estamos concentrados en nuestro trabajo y será un gran partido", comentó Marco Fabián quien acusó la falta de liderazgo en el plantel del Guadalajara.