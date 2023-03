El Deportivo Guadalajara y Pachuca disputaron un partido amistoso aprovechando el parón por fecha FIFA. Se vieron las caras en el en el PayPal Park de San José, California, casa de San José Eathquakes. ¿El resultado? Fue 2-1 para el vigente campeón del futbol mexicano, gracias a los goles de Cristian Arango y Francisco Figueroa; Antonio Briseño marcó para los rojiblancos.

De esta manera, Chivas sigue estirando su mal momento. Aunque no se trató de un duelo oficial, ya es su tercera caída de manera consecutiva: Puebla, América y ahora Tuzos. Para colmo, el entrenador rival, Guillermo Almada, acusó a los árbitros de tener "miedo" de fallar en contra del Rebaño Sagrado, algo que encendió la polémica.

El Director Técnico uruguayo, quien se ha ganado el respeto de todos en la Liga MX, se enfadó con la terna arbitral por un penal no pitado a favor de sus dirigidos. A pesar de que se trataba de un simple amistosos para no perder ritmo futbolístico, encaró a los jueces y todo quedó grabado en la transmisión oficial.

"¿Por qué no cobran? ¿Por qué no cobran? ¿Eso no es penal?", comenzó a gritar Guillermo Almada. No conforme con esto, agregó: "¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? No seas árbitro si tenés miedo. ¡Miedo no!". Durísimo como pocas veces, el sudamericano acusó al silbante de no animarse a cobrar en contra del Guadalajara.

Este video, por supuesto, se ha viralizado en las redes sociales y ha incrementado la polémica por los arbitrajes que dejan dudas cuando se trata de Chivas. De hecho, algunos usuarios recordaron el penal no cobrado a Tigres UANL en la Final del Torneo Clausura 2017 de Liga MX, asegurando que este tipo de situaciones ocurren frecuentemente con este equipo.