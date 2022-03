Los sucesos violentos registrados en el estadio La Corregidora van quedando atrás y ante la reanudación del torneo Clasura 2022 de la Liga MX, Miguel Herrera, director técnico de los Tigres, pidió que ese lamentable episodio no estigmatice ni a la ciudad de Querétaro ni a todos los aficionados de los Gallos Blancos.

"De repente sacrificamos a una afición completa por 20 o 30 gentes, a veces por uno, un tipo que avienta una botella y es uno, hay que marcar a las gentes que no deben ser bienvenidas. Seguimos pensando que el futbol es familiar y me encanta ver a familias en las tribunas, me fascina que todavía se pueda hacer", apuntó Miguel Herrera respecto a los brotes de violencia.

En conferencia de prensa, Miguel Herrera subrayó que "no podemos manchar a Querétaro, es una ciudad trabajadora, es una ciudad emprendedora, que ha crecido muchísimo. Me tocó jugar en Querétaro, y nos apoyaban bastante bien. Va a tener que trabajar muchísimo para erradicar eso y no quiere decir eso que se verá en todas las aficiones".

Respecto a los grupos de animación, Miguel Herrera señaló que “aquí nuestro error es llamarlos barras, hay que copiar lo bueno de los países y Argentina tiene algo bueno, que van a ver a disfrutar con mucha pasión el futbol. No es eliminar a las barras, es simplemente que nos comportemos como debamos comportarnos".

La alineación de Tiges contra León

Asimismo, Miguel Herrera dio a conocer la alineación titular que Tigres utilizará el sábado en el estadio Nou Camp en la visita al León: Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Hugo Ayala, Igor Lichnovsky, Jesús Angulo, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Juan Pablo Vigón, Luis Quiñones, Florian Thauvin y André-Pierre Gignac.