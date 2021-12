En medio de críticas y rumores sobre un posible intercambio entre las Águilas del América y Chivas de Guadalajara, el canterano azulcrema, Sebastián Córdova por fin ya vio la luz al final del túnel, después de que los Tigres UANL de Miguel Herrera dieran el visto bueno para que el originario de Aguascalientes llegar a la Sultana del Norte.

Y es que este arribo a los felinos ha sido muy comentado en días recientes, pues en América se le llegó a criticar la supuesta mala actitud que ha presentado el futbolista en la última temporada, no sólo dentro del campo sino también fuera, lo que derivó en que lo llamaran tanto comentaristas como aficionados “Pecho Frío”.

Ante esto, el “Piojo” Herrera decidió romper el silencio y arremeter contra los detractores de su nuevo fichaje: "El que lo hace llamar pecho frío me parece que ni lo conoce, es un jugador con mucho temple. Es obvio que cuando no te dan el lugar que te mereces, pero que Córdova haya sido el sacrificado obviamente se cansó el muchacho. No se le veía muy a gusto", comentó para ESPN.

Y es que el propio Herrera ya tiene experiencia con el talento de Córdova, y asegura que tiene grandes planes para él: “Córdova vendrá a sumarse a la gente que tenemos arriba, es más como volante con la calidad que tiene buscar que se asocie muy bien con Quiñones, Nico y llenar de balones a Gignac y González. Conmigo siempre mostró actitud, aparecía en los partidos importantes con Cruz Azul, Chivas y Pumas. Entonces de ahí para adelante, le exigiré más".