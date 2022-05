Tigres ya alista todo para el duelo de este día ante Atlas donde arriban con una desventaja de tres anotaciones tras sucumbir en el estadio Jalisco, pero de acuerdo a lo revelado por Miguel Herrera, entrenador de los Felinos, ya tiene la fórmula que necesita para lograr recuperar el rumbo y colarse a la Gran Final del Clausura 2022.

“El equipo está muy metido, sabemos que dejamos ir una buena oportunidad de hacer daño en cancha rival, pero es nuestra casa, tenemos que hacer un partido rondando en lo perfecto para poder acceder a la siguiente fase. Difícil va a ser, no estamos tranquilos, son tres goles que hacer, pero el equipo tiene la capacidad, estamos con la voluntad, difícil va a ser, pero estamos ahí, buscando la remontada”, señaló Herrera en conferencia de prensa previa a este duelo.

El polémico entrenador señaló que lo más importante es lo que hagan en el campo de juego, no lo que digan fuera de las canchas, por lo que asegura que, tienen que mostrar su poderío en la cancha: “Decir se pueden decir muchas cosas, pero lo importante no es decir sino hay que hacer, vamos a los hechos más que a las palabras y si no lo hacemos queda en el recuerdo. Hay que hacer y nos toca esa parte de hacer bien las cosas, de matarnos por conseguir el resultado”.

Por último, el famoso “Piojo” destacó que la ofensiva de su equipo es una de las más importantes de la Liga MX, pues para él es lo único que realmente necesitan para conseguir la famosa remontada: “Somos el equipo que más goles hizo en el año futbolístico, si no son argumentos esos no veo otros. Durante dos tornos se atacó bien y tuvo al campeón goleador en dos torneos, este es un argumento. Si no hubiéramos sido contundentes, no hubiéramos tenido a los líderes de goleo y no tuviéramos argumentos para dar la vuelta”.