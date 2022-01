Tal como se veía venir, el incremento en el número de contagios de covid-19 ya provocó la postergación de un partido del torneo Clausura 2022. La Liga MX ha aplicado pruebas de detección en todas las categorías y también lleva un censo de las vacunas aplicadas en los 18 planteles.

"Tenemos el dato de la vacunación del primero y segundo semestre del año pasado, respecto a todos los equipos.Técnicamente, pues tendríamos a los jugadores vacunados con su esquema completo y solamente dos equipos han reportado que ya llevaron a los jugadores a ponerse la tercera vacuna, el famoso 'booster'", dio a conocer Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX.

En entrevista para el programa Futbol Picante de ESPN, Mikel Arriola habló de la importancia de aplicar pruebas de detección entre todos los elementos que integran los equipos de la Liga MX, Liga Femenil MX, Liga Expansión MX y las diferentes categorías de fuerzas básicas.

¿Se postergará el Pumas contra Toluca?

"El hecho estar vacunados no exime de poder contagiarse y contagiar, es lo que hemos visto ya desde la cepa Delta hasta la cepa Ómicron. Por eso es importante que además de tener el esquema completo de vacunación se tenga el resultado de la prueba de antígeno o de la prueba PCR para acreditar que ese jugador no está contagiado y no puede contagiar", explicó Mikel Arriola.

Una vez postergado el partido entre Santos y Tigres por los contagios de covid-19, Mikel Arriola recordó que será el miércoles cuando se defina lo relativo al partido entre Pumas y Toluca. "Empezaron las pruebas, mañana tenemos ya la sumatoria de todos, en cuanto a positivos y negativos, y tomaremos la determinación. Es muy importante subrayar que hemos podido preservar la integridad de la propia jornada porque no estamos reprogramando el partido para otra jornada, eso implica que evitamos efectos secundarios".