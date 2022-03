La novena jornada del Clausura 2022 será recordada como uno de los episodios más oscuros en la historia de la Liga MX por los hechos violentos que se sucedieron en el Estadio de La Corregidora mientras se desarrollaba el partido entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Zorros de Atlas. El reloj marcaba 63 minutos de partido cuando una bronca entre los aficionados de ambos equipos en la tribuna obligó a abrir los accesos al terreno de juego para poder poner a salvo a niños y mujeres.

Sin embargo, el operativo de seguridad, visiblemente escaso para contener la situación, fue rebasado por integrantes de la barra brava de los dos equipos, que llevaron la violencia dentro del campo de juego, mientras que otros aficionados intentaban ponerse a salvo junto a sus familias.

Suspendido el encuentro, en primera instancia, se comunicaría luego la suspensión del resto de los partidos que quedaban pendientes esta novena jornada, a la vez que Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, fue quien asumió la palabra para condenar los episodios violentos y anunciar medidas tajantes para el futuro inmediato.

"Es una situación de violencia grave que nos preocupa, nos ocupa y nos obliga a actuar enérgicamente en contra de los responsables. Quiero expresar mi profunda solidaridad con las familias de quienes resultaron lesionados y manifestar que estamos al pendiente de su salud a través de los reportes de la autoridad protección Civil de Querétaro", comenzó diciendo a través de un video institucional.

Y agregó: "La Liga MX se encuentra recabando, en conjunto con las autoridades municipales y estatales, todas las pruebas y elementos que puedan apoyar una investigación profunda que nos permita actuar en consecuencia y levantar las denuncias correspondientes. Hemos turnado a la Comisión Disciplinaria los reportes de comisarios y árbitros, pidiendo que la investigación tenga sanciones ejemplares y sin precedentes para los responsables de estos actos violentos, que no forman parte de nuestro futbol".

La decisión de suspender el futbol mexicano tras los episodios violentos en La Corregidora

Ya sobre la medianoche del domingo, la Liga MX decidió postergar los partidos que quedaban por disputarse en la novena jornada del Clausura 2022 de la Liga MX: Pumas vs Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Tijuana vs Atlético de San Luis. La decisión de parar el futbol alcanzó también a la Liga MX Femenil y Expansión MX.