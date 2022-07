Miguel Herrera ha realizado varios cambios en la propuesta de Tigres para el Torneo Apertura 2022, siendo el caso de Rafael Carioca uno de los más llamativos. El brasileño ha estado prácticamente 'borrado' por el Piojo en este inicio de temporada y perdió esa condición de indiscutible en el centro del campo de los Felinos.

La decisión del director técnico del conjunto universitario no cuenta con el respaldo de buena parte de la afición e incluso ha provocado la reacción de distintas personalidades de Tigres. El más reciente en pronunciarse al respecto fue Juninho, exdefensa brasileño que conquistó ocho títulos durante su etapa en las filas del equipo regio.

En diálogo con ESPN, Juninho expresó su posición con respecto a la situación de Carioca en el Torneo Apertura 2022 y también se pronunció sobre el interés del Botafogo en el mediocampista. Para el multicampeón de los Felinos, el brasileño debe aceptar la oferta del equipo albinegro y recuperar la mejor versión de su juego.

"Si hay un momento en el que el Botafogo tiene la posibilidad de traerlo, es ahora. Si no me equivoco le queda poco tiempo en su contrato con Tigres. El entrenador no lo pone, no está satisfecho con su papel actual. Es muy profesional en ese aspecto, no está dando problemas, pero no está satisfecho siendo suplente", dijo Juninho.

¿Por qué no juega Carioca?

Miguel Herrera se pronunció sobre la suplencia del brasileño, quien solamente suma 59 minutos en lo que va de temporada. El Piojo aseguró que no existen problemas con el volante y que su ausencia responde a la necesidad de cambiar su propuesta de juego. "Son decisiones tácticas que yo tomo y creo que estoy buscando otra cosa", aseguró.