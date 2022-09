Este sábado 17 de septiembre, el Estadio Azteca será testigo de una nueva edición del Clásico Nacional. Por la Jornada 16 del Apertura 2022, América recibirá a Chivas en un duelo que promete ser muy entretenido pese a que en la última fecha, ninguno de los dos equipos logró quedarse con los tres puntos.

Las Águilas llegan como líderes del certamen tras su agónico 3-3 ante Santos Laguna, mientras que Chivas viene de interrumpir su racha de siete encuentros sin derrotas, al caer como local por 1-4 ante Tigres. Aunque los clásicos suelen ser partidos apartes, ninguno de los dos pudo ganar en su última presentación, algo que no se dio en los últimos cuatro certamenes, donde al menos uno de los dos logró ganar previo al enfrentamiento.

Los últimos dos Clásicos Nacionales terminaron en empate sin goles. En ambas ocasiones, América llegó con derrotas (3-1 vs Toluca y 2-1 vs Monterrey), mientras que Chivas llegó con el pie derecho (1-0 vs Pachuca y 1-0 vs Santos Laguna) aunque luego no pudo vencer a las Águilas.

Anteriormente, en el Clausura 2021, fue América el que llegó con triunfo por 2-1 sobre León, mientras que Chivas no pasó del 1-1 ante Mazatlán. Aquella vez, las Águilas golearon por 3-0 en el Estadio Akron. El triunfo azulcrema también se había dado en el Apertura 2020, cuando las Águilas llegaron tras un 1-1 con Toluca, pero Chivas lo hizo con victoria 2-1 sobre Necaxa.

Apertura 2019, la última vez que ninguno ganó previo al Clásico

Tuvieron que pasar tres años para que ni América ni Chivas lleguen con el pie derecho al Clásico Nacional. En la Jornada 11 del Apertura 2019, Chivas cayó como local ante Pachuca (2-4), mientras que el América igualó 1-1 en su visita a Juárez. Aquel antecedente, en definitiva, favorece a las Águilas, que en dicho certamen goleó por 4-1 al Rebaño.