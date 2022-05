Puebla jugó un gran partido en condición de local para intentar dejar malheridas a Las Águilas del América pensando en la revancha de la serie de Cuartos de Final de la Liguilla que se disputará el próximo sábado en el Estadio Azteca. Estuvo cerca de conseguirlo gracias al gol que Fernando Aristiguieta consiguió a los 10 minutos de iniciado el complemento. Pero a 10 del final la visita logró la igualdad gracias al gol de Sebastián Cáceres.

Más allá de la paridad en el marcador, quedó la sensación de que es el América el equipo que salió favorecido con el empate, no solo porque lo consiguió en los minutos finales del encuentro sino porque ahora tendrá la posibilidad de definir la serie en condición de local. Sin embargo, el entrenador de La Franja ya dio aviso de que sus dirigidos plantarán batalla.

“Puebla está en carrera, ha ganado en situaciones y campos muy exigentes, por lo que sabemos que estamos en condiciones de hacer historia, de plantarnos como se debe hacer en estas instancias para avanzar a la siguiente fase”, expresó Nicolás Lacramón en rueda de prensa, señalando además que el resultado le quedó corto a la producción de su equipo en el Estadio Cuauhtémoc.

“Lamentablemente no pudimos cerrarlo, pero no siento que tengamos que hacer lo contrario en el partido de vuelta. El partido me deja muchas sensaciones positivas, me deja con claridad de lo que podemos y debemos hacer en el Azteca. Creo en mis jugadores, en lo que son como equipo. Siento que el equipo hoy que está completo, que está vivo, es capaz de hacer historia nada más”, agregó.

Lacramón cree que Puebla mereció ganar

En relación a lo sucedido durante los 90 minutos de juego disputados en el Estadio Cuauhtémoc, el argentino Nicolás Lacramón señaló que si hubo un equipo que mereció llevarse la victoria fue Puebla. “Este partido debíamos haberlo ganado, porque siento que hicimos el trabajo para neutralizar el rival, cerrarle los caminos y generar opciones; lamentablemente nos terminan empatando con una desatención que en este tipo de instancias no nos podemos permitir. Sabemos que el sábado tenemos que hacer un partido perfecto para avanzar en la serie”, manifestó.