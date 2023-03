El futbol tiene cambios de guión inesperados que lo vuelven un deporte realmente apasionante. Alcanza con ver la remontada de los Xolos del Tijuana ante Toluca para comprobarlo. Los Diablos Rojos se fueron al descanso con una cómoda ventaja de 0-3, pero en el complemento, los locales reaccionaron y alcanzaron el 3-3.

Ignacio Ambriz, entrenador del Toluca, valoró la igualdad a pesar de la remontada sufrida: “Hoy dejamos ir una buena oportunidad de seguir manteniéndonos de sublíderes. De lo rescatable es que sumas un punto, pero creo que también es una plaza difícil, no es fácil jugar acá. Lo habíamos hecho bien en el primer tiempo, pero del segundo tiempo no rescato nada, creo que hasta pudimos haber perdido el partido”, reflexionó.

El estratega de los Diablos Rojos contó cómo fue la charla con sus jugadores después de dejar escapar una victoria que parecía asegurada: "Se los comenté en el vestuario, que no podíamos distraernos, no podíamos cometer errores. Para mí, regalas un gol al minuto 3 y después de ese gol, el equipo no mostró más allá que corrió, luchó, metió, pero si quieres ganar, no alcanza con eso”, afirmó.

Aunque intentó darle valor al punto obtenido, Nacho Ambriz insistió en la diferencia que hubo entre un tiempo y otro: “Si el equipo hubiera hecho una gran parte de lo que hizo en el primer tiempo, a lo mejor pudimos habernos llevado un mejor resultado, pero reitero, lo que rescato que sumamos, ahí estamos todavía, pero quizás podamos perder la posición en la que estamos”, reconoció.

Dio valor al Piojo Herrera

Asimismo, Ambriz fue honesto al darle crédito a Miguel Herrera por la remontada del Toluca: “Hizo cambios, nos jugó diferente, hizo una formación diferente; nos creó superioridad numérica por dentro, ahí nos costó un poco y reitero, creo que después del primer gol que ellos hacen, una jugada donde quisimos salir jugando, nos la roban y termina en gol, después no supimos cómo poder contrarrestar”, explicó el estratega del Toluca.