Después de la penosa participación en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX y la suculenta multa que se vio obligado a pagar, el Toluca ha encarado una importante reestructuración de su plantilla para moverse en el mercado de fichajes de invierno, pensando en armar un equipo competitivo para el Apertura 2022.

Teniendo en cuenta las casi confirmadas bajas de más de un delantero, es que las posiciones de ataque se convierten en una prioridad para el cuadro Escarlata, quienes después de la oficialización de Jean Meneses irían por más jugadores con capacidad de gol. Y para ello habrían mirado hacia el lado regiomontano.

Más allá de que en los últimos días circuló el rumor de que Toluca y Pumas pujaban por quedarse con Carlos González, quien tendría ventaja para arribar al Infierno, un nuevo e importante apellido goleador de Tigres UANL sería otro de los nombres que Nacho Ambriz y la directiva consideran para reforzarse. Y un

Por qué Diente López podría llegar Toluca

De acuerdo a información del periodista de TUDN, Juan Carlos Cartagena, Nicolás López sigue siendo una opción barajada Choricero. Mientras el Diente no se ha ganado un lugar en la 'U' y tendría deseos de nuevos rumbos, su traspaso se podría ver favorecido por el buen trato existente entre los presidentes de ambos clubes, quienes tiempo atrás 'ablandaron' la negociación por Leo Fernández, quien intentaría convencer a su compatriota de llegar.

"Me preguntaron mucho sobre Diente López que tampoco lo descarto, podrían intentar negociarlo [...] Una buena relación entre Francisco Suinaga y Mauricio Culebro pudo facilitar la llegada de Leo Fernandez. Con esa estrecha relación no me extrañaría que algún delantero Felino, no solamente el caso del Cocoliso (Carlos González), pudiera ser bien negociado con los Diablos Rojos del Toluca", explicó Cartagena en uno de sus clásicos videos.