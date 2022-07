Luego de la derrota ante Cruz Azul en el debut del Torneo Apertura 2022, Tigres se ha recuperado con tres victorias de manera consecutiva que lo han llevado a alcanzar el liderato de la tabla general. Sin embargo, los Felinos no se conforman con lo hecho hasta el momento y buscan el camino para continuar creciendo en este arranque de temporada.

Y es que uno de los principales dolores de cabeza de Miguel Herrera ha sido la defensa, donde no tiene demasiadas alternativas. Es por eso que el Piojo reitera la necesidad de concretar la llegada de jugadores de peso para dicha posición en el campo, independientemente del buen nivel que han ofrecido los centrales con los que cuenta en la actualidad.

"No se cierran los registros, todavía no cerramos nada, mientras haya la posibilidad y tengamos disponibilidad o se pueda traer un mexicano, no vamos a cerrar nada. Igor (Lichnovsky) y el flaco (Diego Reyes) han mantenido un gran nivel en estos tres partidos, pero tampoco es para decir que tenemos a los mejores centrales de México", dijo Herrera.

Herrera fue duramente criticado en el Clausura 2022 por la cantidad de goles recibidos, pero en este semestre las cosas han cambiado y los Felinos solo tienen tres tantos en contra. El timonel del conjunto universitario considera que no tiene sentido contestarle a los señalamientos, por lo que solamente se centra en trabajar con los recursos que tiene.

"No es que el tiempo me dé la razón, es lo que buscamos en el trabajo, no quiero restregarle a nadie que tengo la razón, no estoy ni cerquita de ser el correcto para decir lo que está pasando", culminó Herrera en la previa del compromiso de este miércoles 27 de julio ante Juárez, en el marco de la Jornada 5 del Apertura 2022.