Tras la gran victoria en el Estadio Hidalgo, el entrenador uruguayo no se conforma y va por más.

Los Tuzos del Pachuca han sacado una ventaja más que considerable de cara a la semifinal de Vuelta ante Rayados de Monterrey. En el Estadio Hidalgo, los dirigidos por Guillermo Almada ganaron un partido repleto de emociones, por 5-2. De esta manera, ya casi están en la Final, pero el entrenador uruguayo quiere ir por más.

En conferencia de prensa, Almada dejó en claro que la serie aún no está cerrada, por lo que la exigencia será máxima el próximo domingo en el Estadio BBVA, ante Monterrey. Los Rayados de Victor Manuel Vucetich están obligados a ganar por tres goles para meterse en la Final del Apertura 2022.

"Ir a ganar. Este es un deporte, es futbol. No sentimos el futbol de otra manera. La serie no está cerrada y lo que tenemos que hacer es jugar, defender la pelota. Es un volado, tenemos un estilo, una manera de ver el resultado. No lo vamos a cambiar. Monterrey tiene grandes futbolistas. Será complicado y difícil", analizó Guillermo Almada sobre lo que será el juego de vuelta.

El entrenador, que va por su tercera Fiinal consecutiva, no quiere que Pachuca cambie de planteo fuera de casa: "Si llevamos 17 fechas de campeonato más el pasado jugando de una manera, no les voy a decir a los futbolistas que vamos a cambiar. La idea es manejar la pelota y ser agresivos, todas las cosas que normalmente pedimos", insistió.

Disconforme con la primera mitad

Pese a que nunca estuvieron debajo en el marcador, Almada reconoció que no estaba conforme con lo hecho con su equipo en la primera parte: “No hicimos un buen primer tiempo, les tuve que tirar las obrajes para hacer reaccionar al plantel. Son circunstancias del futbol, Monterrey tiene buenos futbolistas, estábamos muy pasivos, tenía muchas pelotas, en el segundo tiempo si cambiamos nuestro juego fuimos más agresivos, cortada por situaciones de juego", analizó el estratega.