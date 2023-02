Los cambios propuestos por la Liga MX en el día de ayer han generado debate entre los aficionados de todos los equipos del futbol mexicano. Sin embargo, uno de los clubes que se ha visto más ayudado por el repechaje durante los últimos años ha sido Pumas, por lo que la posible eliminación de esto ha generado opiniones dividas entre los aficionados.

Es normal que las modificaciones de la rutina generen algo de miedo, pues las cosas nuevas resultan intimidantes. En el caso de los Universitarios, verse en la situación de no tener el repechaje a mano hace que el torneo local intimide algo más de los normal, pues las últimas clasificaciones a Liguilla fueron gracias a este modelo de clasificación.

Sin embargo, desde que se hizo el anuncio, han habido dos posturas claras: quiénes lo ven como un cambio necesario y positivo, y quiénes le temen a esto. En el primer grupo se pudieron leer tweets comentando que estaban de acuerdo con la eliminación del repechaje, pues esto haría que el equipo tengo que especular menos y apostar a jugar mejor.

Mientras que, en el grupo menos optimista, varios aficionados universitarios aprovecharon a hacer memes y comentar lo díficil que sería ingresar a la Liguilla de ahora en más. "No mamen, cómo que ya no hay repechaje. No ven que le voy a los PUMAS", escribió uno de los tantos aficionados universitarios al enterarse de la noticia. Solo el tiempo dirá qué ocurre con los Universitarios.