Pachuca: los tres motivos por los que Guillermo Almada no se fue contento tras empatar con Pumas UNAM

En el partido correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, el primer equipo de Pachuca igualó 0-0 ante su similar de Pumas UNAM en el Estadio Hidalgo. Los locales hicieron todo para llevarse el triunfo, pero pagaron muy caro el no ser contundentes y solamente pudieron sumar un punto. Con esto, perdieron la posibilidad de ser los únicos líderes del campeonato.

Tras un gran inicio con dos victorias, el conjunto dirigido tácticamente por Guillermo Almada ha igualado en sus últimas dos presentaciones (ambas como local). Ha superado a sus rivales, pero no lo ha podido traducir en el resultado y se ha ido con un sabor amargo las dos veces. Esto, obviamente, no deja contento al entrenador uruguayo, quien no escondió su descontento en conferencia de prensa.

Si bien el Director Técnico se mostró conforme por cómo ha jugado su equipo, admitió que existen tres motivos por los que no se fue con una sonrisa: el resultado en sí, las desatenciones en la etapa final del partido y la falta de contundencia. "La propuesta nuestra es igual, tanto de local como de visita, en los dos partidos marcamos una superioridad muy grande, que no pudimos traducirlo en el marcador", explicó.

Más adelante confesó: "La verdad me dejó conforme el equipo: generamos situaciones, (pero) no pudimos conseguir el puntillazo final, que es lo importante en el futbol; hay que seguir trabajando para tener mayor precisión y definición. No nos deja contentos porque queríamos ganar, pero sí (nos gustó) el rendimiento del equipo más allá de esas desatenciones en lo último que nos pudo costar caro".

"Jugando así los triunfos van a continuar viniendo; tenemos que seguir por esta línea. No es que no hemos hecho los méritos, uno cuando planifica es ser superior al rival y eso te da más chances de ganar los partidos. Hoy no estuvimos precisos en la definición pero sí fuimos superiores", sentenció Guillermo Almada.