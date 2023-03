Pachuca revela la razón por la que Luis Chávez no fichó por el Fenerbahçe

Uno de los futbolistas de la selección mexicana que más llamaron la atención en la Copa del Mundo Qatar 2022 fue Luis Chávez, mediocampista de los Tuzos del Pachuca, quien con su espectacular gol de tiro libre contra Arabia Saudita provocó un guiño del equipo alemán Bayer Leverkusen.

Semanas después se dijo que Luis Chávez estuvo cerca de ser compañero de Santiago Giménez en el Feyenoord de Holanda y posteriormente se vino abajo un arreglo con el Fenerbahçe, uno de los equipos más importantes de Turquía. Armando Martinez, presidente del Pachuca, habló del fichaje caído.

En entrevista para ESPN, Luis Chávez comentó que "en el caso de Turquía era el equipo del Fenerbahce y ya había un arreglo en la cantidad y todo, pero al final de cuentas no se pudo hacer la operación y no fue por parte de nosotros. Nosotros pusimos todo de nuestra parte pero el equipo turco al final ya no lo cerró".

Armando Martínez sostuvo que la directiva del Pachuca siempre está dispuesto a facilitar el objetivo de sus jugadores de ir al futbol de Europa: "Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a sacrificar para que nuestros jugadores vayan Europa y lo hemos hecho. En su momento Erick Gutiérrez e Hirving Lozano tenían ofertas más importantes en el futbol mexicano y nosotros aguantamos. Ellos también aguantaron y al final de cuentas pudieron cumplir su sueño. En el caso de Luis es igual. Él tiene una cláusula más baja para el extranjero a la que tiene con el futbol mexicano. Nosotros estamos dispuestos a sacrificar, pero tampoco en un extremo muy alto".

Pachuca cuida su negocio

Aunque Armanado Martínez sostuvo la postura de apoyo del Pachuca a los jugadores que tienen posibilidades de concretar un fichaje, aclaró que "en ningún negocio se vende más abajo del costo de venta, ni tampoco vendes por debajo de lo que te cuesta generar un producto o un jugador. Luego escucho a los medios de comunicación que sugieren prácticamente regalar a los jugadores para que se vayan, y yo no estoy dispuesto, ni de acuerdo en eso para nada. Si un jugador va a Europa y les cuesta 10 o 12 millones de euros va a tener muchas más oportunidades que un jugador que se va a por uno o 2 millones, porque si no le invierten la oportunidad es mucho menor, y si les cuesta lo van a aguantar".