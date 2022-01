En el partido correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, Pachuca está derrotando 2-0 al Deportivo Guadalajara en el Estadio Hidalgo y la defensa visitante mucho tiene que ver con este resultado. A continuación, te compartimos el video del tanto: ¿hay error de los jugadores rojiblancos o es puro mérito de los locales por presionar tan alto?

Luego de algunas aproximaciones a la portería de Raúl Gudiño, los Tuzos por fin encontraron la ventaja en el marcador. Fue a los 19 minutos, y justamente a través de un ex-Chivas: Víctor Guzmán. El mediocampista que fue fichado por el Rebaño Sagrado en diciembre del 2019, y que posteriormente fue "descartado" por la directiva tras problemas con una prueba de anti-dopaje, se tomó una pequeña revancha personal.

César Huerta recuperó el balón en el sector izquierdo de la defensa del Guadalajara, jugó el balón con Miguel Ponce y éste se lo devolvió sin pensarlo dos veces. Con dos jugadores de Pachuca encima, el ex-Mazatlán quiso despejar, pero el esférico rebotó en un rival y le cayó a Gilberto Sepúlveda en el área. Para sorpresa de propios y extraños, el joven zaguero central que es seguido de cerca por Gerardo Martino para la Selección Mexicana se equivocó feo...

En vez de darle un córner al Pachuca quiso regatear a Nicolás Ibáñez, quien no tardó en quitarle la pelota y le cedió el gol a Víctor Guzmán. Pocho no falló y la mandó a guardar, generando el enfado de Raúl Gudiño, Isaac Brizuela y otros jugadores del Rebaño Sagrado. Grave error que queda evidenciado porque la jugada terminó en gol. Pero esto no terminó aquí...

Unos minutos después, a los 37 para ser exactos, llegó lo inesperado. Sepúlveda, nuevamente protagonista, le dio el balón a Gudiño para que salga jugando con los pies, pero el mismo se levantó de manera impensada por una irregularidad en el campo de juego y se metió en la portería pidiendo permiso. Casi sin despeinsarse, los Tuzos derrotan 2-0 a unas Chivas que no dan respuesta.