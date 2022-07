En el partido correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,Santos Laguna y Monterrey nos regalaron uno de los mejores espectáculos deportivos de la temporada en el Estadio TSM Corona. Con una remontada épica sobre los minutos finales del encuentro, los Guerreros de Eduardo Fentanes se llevaron el triunfo por 4-3 y comenzaron el campeonato con el pie derecho.

En Rayados, mientras tanto, todas fueron caras largas cuando sonó el pitazo final por parte de Jorge Antonio Pérez Durán. Los Regiomontanos tenían la victoria en el bolsillo tras el 2-3 parcial de Rogelio Funes Mori, pero Harold Preciado igualó las acciones a los 40 minutos y Brian Lozano estableció cifras definitivas en tiempo de descuento a través de la vía del penal. Esto, generó el enfado de Víctor Manuel Vucetich con la delegación arbitral.

En los últimos segundos del partido, todo Monterrey pidió penal por una falta sobre Rodolfo Pizarro en el área, pero el silbante decidió no cobrar nada (a pesar de revisar la jugada a través del VAR) y privó a los visitantes de la posibilidad del empate. En conferencia de prensa, el Rey Midas se mostró muy enfadado con el juez central y le dedicó unas duras palabras.

"Considero que la última acción, que la vi por eso lo comento y la estaba viendo junto con el VAR casualmente, no sé por qué no marca el penal, eso no quita que nosotros dejamos de hacer algunas cosas pero el árbitro tiene que marcar lo que ve y lo que está ahí, es muy clara, cuándo es tan claro no tiene porque no sancionar. Hay mucha suspicacia en ese sentido, en todos los comentarios que escucho por parte de los medios", apuntó con contundencia el experimentado entrenador.

Más adelante, dejando de lado este posible penal, señaló las falencias de sus dirigidos que le permitieron a los de Torreón quedarse con los 3 puntos: "Considero que son errores nuestros, porque es una mala marcación en el terreno de juego, ellos trabajan así, la falta de atención nos genera esto, marcan los penales, nos faltó ser más agresivos, achicar más".