El próximo sábado, a partir de las 21:10hs del centro de México, disfrutaremos de un nuevo Clásico Capitalino. En el marco de la decimosexta jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Club América será anfitrión del Club Universidad Nacional en el Estadio Azteca. Todavía faltan días para que empiece a rodar el balón pero, como no puede ser de otra manera, el derby ya comenzó a disputarse.

La rivalidad que existe entre Águilas y Pumas es innegable: comenzó allá por 1985, cuando los de Coapa se consagraron campeones de la primera división del futbol mexicano en la cara de los Universitarios con un arbitraje más que polémico Joaquín Urrea en La Corregidora. Desde entonces, este "odio deportivo" no ha hecho otra cosa que crecer y regalarle grandísimos enfrentamientos a los fanáticos del deporte.

Antonio Mohamed, actual entrenador de la Universidad, tuvo un paso por el América más que importante. Como futbolista, jugó en el elenco Azulcrema durante 2 meses en el año 1998; mientras que como DT, lo dirigió durante el 2014 y obtuvo el título del Torneo Apertura 2014 de Liga MX. Aún así, en la previa de este Clásico, prácticamente se desligó de su pasado por la institución americanista...

En plática con Récord, el Turco, queriendo ganarse a la afición Auriazul, señaló: "Yo no creo que me identifiquen con América, sí con Monterrey, pero con América no. Ahí trabajé un año, soy entrenador y las cosas se dieron, pero fue efímero como futbolista, fueron dos partidos como futbolista y como entrenador fue un año. Es una experiencia imborrable para mi, pero ahora estoy acá y representando a estos colores con mucho orgullo".

Más adelante, el argentino dejó en claro que es muy consciente de lo que significa este enfrentamiento. "Sé la rivalidad que existe, estuve del otro lado, te la hacían sentir, ahora estoy de este lado y te lo hacen sentir. Es más, vi un (partido de) Sub-18 Femenil y terminaron a los trancazos, es una rivalidad muy pura desde chavos en las fuerzas básicas, es un Clásico muy sanguíneo, intentaremos estar a la altura", admitió.