¿Por qué México no exporta jugadores a Europa? Jürgen Damm marcó a los culpables

Qatar 2022 le volvió a dar un fuerte golpe a México en una Copa del Mundo debido a que no estuvo a la altura de la elite y quedó eliminada en fase de grupo. Por otro lado, mientras se marca la falta de mexicanos en el futbol europeo, Jürgen Damm dio el motivo por el que los futbolistas nos quieren emigrar.

La realidad marca que las selecciones que han llegado a los cuartos de final del Mundial tienen en su mayoría a elementos que juegan en el futbol europeo. Es más, las cuatro que han avanzado a la final tiene jugadores militando en los principales equipos de la ligas más importantes del futbol del viejo continente.

Debido a esto, una de las principales críticas que se hace es la falta de jugadores en el en la elite del balompié mundial. A su vez, en las últimas horas, Jürgen Damm habló con la prensa y comentó el motivo por el que él y sus colegas no terminan de dar el salto a Europa.

“Creo que debería de haber un poco más de esa flexibilidad a la hora de vender jugadores a Europa. En la MLS sucede mucho que se venden a precios muy bajos, pero también nosotros ser autocríticos porque en muchas ocasiones cuando nos ofrecen un contrato en México y uno en Europa y ves el tema salarial, también nosotros preferimos quedarnos acá y cobrar más”, expresó el elemento de América.

Y agregó: “Esto es de ambas partes, no solamente de los clubes, también nosotros y a mí me pasó. En una ocasión tuve la oportunidad de ir y el salario era 2 o 3 veces menor allá y yo me quise quedar, así que el futbolista tiene cierto grado de responsabilidad y debe de haber una comunión en las dos partes par que pueda existir mayor exportación”.