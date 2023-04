Es un hecho que Querétaro no podrá afrontar la Liguilla del Clausura 2023 por la Liga MX aunque logre el pasaje a la reclasificación.

¿Por qué Querétaro no puede jugar la Liguilla del Clausura 2023 en caso de clasificar?

Entramos en la etapa cúlmine de la fase regular que presenta el Clausura 2023 dentro de la Liga MX, que de a poco empieza a definir los equipos que integrarán de forma directa la Liguilla como también la reclasificación hacia la misma. En ese sentido, Rayados de Monterrey es el primero de los que tienen el boleto en cuartos de final.

Observando la composición de la tabla, Querétaro figura en la 13° colocación sumando 17 unidades, misma cantidad pero peor diferencia de gol que Pumas UNAM y Atlas, que hoy en día accederían como 12° y 11° respectivamente. Es una buena tarea para los "Gallos Blancos" si se compara con la pobre campaña del Apertura 2022.

Hay un hecho que llama curiosamente la atención y tiene que ver con el futuro cercano, ya que si Querétaro logra los resultados que necesita terminará la etapa regular entre los 12 mejores ubicados. Sin embargo, el cuadro dirigido por el argentino Mauro Gerk no podrá acceder a la Liguilla dentro del Clausura 2023 por la Liga MX aunque tuviesen que afrontar la reclasificación.

Querétaro no puede jugar la Liguilla porque terminó en el último lugar de la tabla de cocientes. Recordemos que si bien el mismo no decreta el descenso directo de un equipo, uno de los aspectos reglamentarios indica su no participación en las instancias finales de un torneo pese al mérito deportivo de haberlo logrado en el campeonato de turno.

La realidad es que los "Gallos Blancos" suman 92 puntos entre todos los torneos desde el Guard1anes 2020 al presente, teniendo por encima a Xolos de Tijuana con 99 a falta de seis unidades en disputa. Esto implicará una sanción para los "Albiazules" y es la paga de 80 millones de pesos (4.4 millones de dólares).