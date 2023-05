Se definieron todos los equipos que componen el Repechaje para buscar a los cuatro restantes aspirantes para conquistar el Clausura 2023 por la Liga MX. Esto significa que los cuatro mejores ubicados en la tabla regular, Monterrey, América, Chivas de Guadalajara y Toluca, guardan por los vencedores de los duelos de Pachuca vs. Santos Laguna, León vs. Atlético San Luis, Tigres UANL vs. Puebla y Cruz Azul vs. Atlas respectivamente.

Cabe resaltar que esta es la última edición del campeonato con instancias de repesca, ya que a partir del Apertura 2023 volverá el formato tradicional con los ocho mejores ubicados únicamente para pelear el título. La duración de la reclasificación fue desde el Guard1anes (Apertura) 2020 hasta el presente, exactamente tres años con el fin de darle más chances a los equipos que se reestructuraron tras el Covid-19.

Sin embargo, un hecho inesperado se produjo ya que Santos Laguna culminó en el 13° puesto de la tabla regular en el Clausura 2023 y, aún así, va a jugar el Repechaje en el duelo a efectuar contra Pachuca. Existe una explicación reglamentaria desde las autoridades de la Liga MX que justifican la presencia de los comandados por el uruguayo Pablo Repetto allí.

¿Por qué Santos Laguna juega el Repechaje de la Liga MX si quedó 13° en el Clausura 2023?

Santos Laguna juega el Repechaje de la Liga MX en el Clausura 2023 pese a quedar 13° gracias a que Querétaro culminó en el último lugar de la tabla de cociente. Como los "Gallos Blancos" culminaron en el décimo puesto del campeonato regular, la sumatoria de malas campañas anteriores no le permiten afrontar los partidos por el título.

Esto significa que los "Guerreros" pueden aspirar a la batalla para obtener el séptimo título en su historia, recordando que su última conquista ocurrió en el Clausura 2018. Desde allí solamente quedaron en las puertas de conseguirlo dentro del Guard1anes 2021, cuando cayeron en la final contra Cruz Azul.