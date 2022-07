Camilo Vargas será baja para el juego de Atlas ante Xolos de Tijuana. Conoce el motivo por el cual el guardameta no estará presente en el juego por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

¿Por qué no juega Camilo Vargas hoy en Atlas vs. Tijuana?

Atlas pretende comenzar a encontrar regularidad en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. En este escenario, el equipo rojinegro intentará regresar a la senda de la victoria cuando reciba HOY, martes 26 de julio, a Tijuana en el marco del comienzo de la Jornada 5.

Con el objetivo de volver a ganar, el entrenador argentino, Diego Cocca, pondrá en el terreno de juego a los mejores futbolistas que tiene a disposición. Sin embargo, el actual bicampeón de la Primera División de México tendrá una importante ausencia en su próximo compromiso. Se trata del guardameta Camilo Vargas, quien será baja ante Xolos.

El colombiano fue una de las máximas figuras de los Zorros en la conquista de los títulos en el Torneo Apertura 2021 y el Clausura 2022. En la actual temporada, el surgido de la cantera de Independiente Santa Fe ratificó su relevancia, pero no podrá estar presente en el siguiente duelo. A continuación, conoce el motivo por el que no ataja Vargas en Atlas vs. Tijuana.

¿Por qué no juega Camilo Vargas en Atlas vs. Tijuana?

La razón por la que no ataja Camilo Vargas es porque fue expulsado en la fecha anterior y debe cumplir con un partido de suspensión. El portero fue sancionado con roja directa cuando transcurrían los primeros seis minutos del juego correspondiente a la Jornada 4, que culminó en derrota 2-0 de Atlas ante Tigres UANL.

El ex Atlético Nacional, Argentinos Juniors y Deportivo Cali recibió la tarjeta después de una salida en falso en el inicio del cotejo. En primera instancia, consiguió bloquear dos remates con los pies, pero en el tercer intento interceptó el balón con sus manos fuera del área tras un disparo del francés André-Pierre Gignac. En consecuencia, el arquero fue expulsado.

¿Cuándo y a qué hora juegan Atlas vs. Tijuana?

El juego Atlas vs. Xolos de Tijuana se llevará a cabo HOY, martes 26 de julio, por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El duelo se desarrollará a partir de las 19:00 horas CDMX, en el Estadio Jalisco.