¿Por qué no juega Joao Rojas hoy en Atlético San Luis vs. Monterrey?

Luego de un comienzo adverso, Monterrey consiguió reponerse y adueñarse de sus primeros tres puntos en su segunda presentación en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Ahora, el equipo regiomontano buscará lograr una nueva victoria cuando visite HOY, domingo 17 de julio, a Atlético San Luis en el marco de la continuidad de la Jornada 3.

En este escenario, el entrenador Víctor Manuel Vucetich pondrá en el terreno de juego a los mejores futbolistas que tiene a disposición. Sin embargo, el estratega no podrá contar con uno de los nuevos fichajes que arribó a la institución. Se trata de Joao Rojas, quien será una de las principales bajas de La Pandilla para el juego ante los Rojiblancos.

Luego de haberse destacado en Emelec, el ecuatoriano arribó al fútbol mexicano en el actual mercado de pases y generó ilusión entre los aficionados. No obstante, un imprevisto ocasiona que el atacante no pueda gozar de tiempo en el campo. A continuación, conoce cuál es el motivo por el que no juega Joao Rojas en la visita de Monterrey a Atlético San Luis.

Joao Rojas no estará presente en el partido Atlético San Luis vs. Rayados de Monterrey debido a que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. En consecuencia, debe atravesar un período de recuperación que le demandará entre seis y ocho meses.

"El Club de Futbol Monterrey Rayados informa que, tras realizar una valoración completa con estudios de imagen y luego de consultar con un especialista de rodilla, se diagnosticó que el jugador Joao Rojas presenta una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será sometido a un procedimiento quirúrgico en los próximos días", comunicó el club.

El jugador padeció la lesión durante la victoria 3-2 frente al Club América por la Jornada 2 de la actual edición del campeonato de la Primera División de México.



¿Cuándo y a qué hora juegan Atlético San Luis vs. Monterrey?

El juego Atlético San Luis vs. Monterrey se llevará a cabo HOY, domingo 17 de julio, desde las 17:00 horas CDMX. El duelo se desarrollará en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.