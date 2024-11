La Selección Hondureña dio un gran paso el pasado viernes tras vencer 2-0 a la Selección Mexicana en el marco de la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. Ahora, en territorio mexicano, los Catrachos se puede dar el lujo de perder por margen de un gol y aún así avanzar de instancia.

El equipo de Javier Aguirre está en problemas. Más allá de lo extrafutbolístico, el DT se fue ensangrentado por un acción violenta que todo México repudió y pide sanciones contra el rival de turno. Sin embargo, no se ve que pueda haber una descalificación o sanción severa de cara al futuro inmediato.

El rival llega con calma y hasta se da el lujo de advertir a México siendo visitante. Esto nace por la consulta sobre la decisión del Tri de jugar en la altura de la ciudad de Toluca, a 2.660 metros sobre el nivel del mar. La intención es que esta cuestión natural juegue a su favor, pero sin embargo es un tema que no causa miedo en el combinado hondureño.

Denil Maldonado, defensa de los hondureños, opinó sobre el Estadio Nemesio Díez de Toluca. “Si nos ponemos a hablar el tema de la altura, creo que va a estar para los dos”. Y agregó: “Si no me equivoco, solo Alexis Vega juega en Toluca. Creo que la mayoría se pueden decir que son mexicanos, ellos no están acostumbrados a la altura, hay que trabajarlo bien. Puede afectar un poco, pero hay que mejorar“.

Por otro lado, se refirió meramente al aspecto futbolístico del cotejo: “Hay que irse a plantar bien allá, inteligente en todos los aspectos”. “Ellos irán con otra actitud sabiendo que están en la losa con dos goles abajo, es ahí donde entra la inteligencia y la capacidad de jugar estos partidos”, concluyó.

Honduras buscar ser protagonista de la CONCACAF Nations League

Para los Catrachos es importante este duelo ya que tienen la oportunidad de estar otra vez en Semifinales del certamen desde que lo hiciera por primera y única vez en la primera edición del torneo. Además se tomaría revancha de la última edición, donde precisamente en cuartos México lo eliminó.