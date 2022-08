La Liga MX continúa con el desarrollo de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2022. Sin embargo, el actual capítulo del fútbol mexicano no se disputará en su totalidad del modo previsto. Esto se debe a que fue reprogramado el partido entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL.

A diferencia del resto de los encuentros, el compromiso entre el Rebaño Sagrado y los Auriazules no se llevará a cabo en la semana de este jueves 18 de agosto. Según anunciaron las autoridades, el juego se desarrollará el próximo martes 13 de septiembre, en el Estadio Akron.

¿Por qué se postergó el juego entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL?

El motivo por el cual se reprogramó el cotejo no se debe a un amistoso internacional que debe disputar alguno de los dos equipos o a la disponibilidad del Estadio Akron. Entonces, ¿cuál es la razón?

Se debe a un error en la planificación del calendario de la actual campeonato de la Primera División de México. Según indica el reglamento de la Liga MX, cada equipo debe tener, al menos, 72 horas de descanso entre cada partido oficial y de la misma categoría.

Pese a las normativas, Tigres se enfrentó con Santos Laguna el pasado domingo por la Jornada 9 y no podía volver a jugar hasta el reciente miércoles. No obstante, Chivas se medirá con Necaxa este viernes 19 de agosto en el inicio de la Jornada 10, por lo que no podía jugar el miércoles porque solo hubiese tenido 48 horas de descanso antes de visitar a los Rayos.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL?

Luego de la reprogramación, el partido entre ambos equipos se llevará a cabo el martes 13 de septiembre, a partir de las 21:05 horas CDMX, en el Estadio Akron.

Tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX