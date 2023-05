Este martes nueve de mayo se reportó la muerte de Antonio Carbajal, el ex portero que trascendió en el futbol mexicano y sobre todo la Selección Nacional, donde se convirtió en el primero en disputar cinco Copas del Mundo. Sus problemas de salud se habrían disparado en los últimos días, lo que le derivaron en una hospitalización.

El ex arquero, que perdió la vida a los 93 años de edad, era identificado por dos reconocibles apodos. Cinco Copas, derivado del ya mencionado récord con el Tri en los Mundiales, y La Tota, un mote que él mismo explicó tiempo atrás y que tiene un curioso origen.

Lo que pocos saben es que Antonio La Tota Carbajal pudo haberse convertido en futbolista del Real Madrid, tal vez el club más importante del mundo. Sin embargo, el exguardameta decidió rechazar esa posibilidad y se ganó la crítica de los medios de comunicación. ¿Por qué lo hizo?

Cuando Antonio Carbajal rechazó al Real Madrid

En una vieja entrevista, Carbajal dio a conocer que el propio Santiago Bernabéu, presidente del club Merengue por finales de los años 40, lo invitó a formar parte de las filas del Madrid. Sin embargo, la petición no fue aceptada debido a que La Tota estaba enfocado en jugar los Juegos Olímpicos de 1948 y el Mundial de Brasil 1950.

"Don Santiago Bernabéu me invitó, me habló por teléfono y le dije lo que he mencionado, si el fútbol mexicano me dio la oportunidad para estar en una Olimpiada pues me quedo con el fútbol mexicano no me arrepiento", declaró en aquel entonces para Fox Sports.

"Me importó un carajo que me hayan criticado por qué no me fui al Real Madrid...Porque no quise. Quise darle al fútbol mexicano lo que me dio, al ir primero a unos Juegos Olímpicos y luego al Mundial", fueron las palabras que le dijo a AS.