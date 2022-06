Mientras esperan por la llegada de Germán Berterame, en Rayados de Monterrey hay cierta preocupación por la partida en manada de varios de sus hombres de ataque, que se suma a la poca efectividad que han mostrado de cara al gol en el Clausura 2022 de la Liga MX y que continuó en el último amistoso disputado ante Santos Laguna, que terminó con derrota 1-0.

Finalizado el encuentro, el entrenador Víctor Manuel Vucetich dijo estar conforme con el funcionamiento de su equipo más allá de la derrota y tranquilo de cara al inicio de la competencia oficial. Sus palabras, en parte, encuentran sentido si se tiene en cuenta que Monterrey contó con ocasiones claras de gol; pero allí justamente radica el problema a resolver.

"Rayados perdió 1-0 y hay críticas, la gente critica. Creo que hay que tener un poquito de paciencia. Me tocó ver el partido y no se jugó mal. Todavía falta que llegue Berterame y falta que llegue el extremo. Funes Mori tuvo algunas oportunidades muy claras y no las metió. Clásico de Funes Mori. Así estamos con él", expresó el periodista Willie González en su Comentario al Día para Telediario.

Mayor es la preocupación si se tiene en cuenta que a la falta de gol que Monterrey ya había sufrido en el transcurso del Clausura 2022 se suma la salida de tres hombres de ataque como Joel Campbell, Alfonso Alvarado y Vincent Janssen; por lo que la llegada de los nuevos refuerzos para cubrir esos vacíos es prioridad, pero también una incógnita poder determinar cómo van a adaptarse al funcionamiento de equipo.

"Faltan diez días para que llegue Berterame. La solución, el goleador. De aquí a diez días debe estar arribando a la ciudad", agregó Willie González, dejando ver que maneja la misma ansiedad que los aficionados de los Rayados de Monterrey.