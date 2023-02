El Toluca vs Cruz Azul será uno de los encuentros más interesantes de la jornada que se disputará el domingo 12 de febrero.

Pronóstico de Toluca vs. Cruz Azul: el probable resultado de la J6 del Clausura 2023

El domingo 12 de febrero a las 12:00 horas del centro de México se disputará un partido bastante crucial para el desarrollo del Clausura 2023. Está claro que ambos conjuntos no están en su mejor momento, pero justamente es por eso que toman tanto valor los puntos que están en juego. Por lo tanto, ninguno de los dos dejará nada al azar.

Últimos antecedentes entre Toluca y Cruz Azul

Teniendo en cuenta los últimos 5 antecedentes entre ambos, hay una clara tendencia a favor de un Cruz Azul que ha dominado este duelo. Si bien 'La Máquina' cosechó 3 victorias y 2 derrotas, ha goleado en esos encuentros y su saldo es más que positivo. Aunque claro, tendrán que visitar a Toluca en el Estadio Nemesio Díez.

Resultados Torneos Cruz Azul 2-3 Toluca Apertura 2022 Toluca 1-4 Cruz Azul Clausura 2022 Cruz Azul 4-0 Toluca Apertura 2021 Cruz Azul 3-1 Toluca Clausura 2021 Toluca 2-1 Cruz Azul Clausura 2021

¿Cómo llegan al partido Toluca y Cruz Azul?

Los dirigidos por Ignacio Ambríz vienen de una dura derrota frente a Monterrey porque no lograron cerrar un buen resultado a pesar del rendimiento del equipo. Por su parte, los conducidos por Raúl Gutiérrez aún no han logrado ganar en el campeonato y en la última fecha perdió frente a Tigres. El 'Potro' podría perder su puesto como entrenador si no logra un resultado positivo.

Posibles alineaciones en Toluca vs. Cruz Azul

Toluca: Tiago Volpi; Brian García,Andrés Mosquera, Valber Huerta, Maximiliano Araujo; Claudio Baeza, Marcel Ruiz; Isaías Violante, Leonardo Fernández, Jean Meneses; Edgar López.

Cruz Azul: Jesús Corona; Ignacio Rivero, Jordan Silva, Juan Escobar, Ramiro Funes Mori; Carlos Rodríguez, Erik Lira, Ramiro Carrera; Carlos Rotondi, Michael Estrada, Uriel Antuna.

Pronóstico final de Toluca vs. Cruz Azul

Teniendo en consideración la actualidad de ambos equipos, el pronóstico va a favor de un Cruz Azul que está necesitado de una victoria urgente. La realidad es el momento en que 'La Máquina' comience a funcionar y cosechar buenos resultados. Sin embargo, Toluca no pondrá las cosas sencillas.