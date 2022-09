La polémica envolvió a las Chivas de Guadalajara después del encuentro disputado ante Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Díez, pues dieron mucho que hablar las discutidas decisiones de César Arturo Ramos Palazuelos y el VAR, lo que motivó la furia desde el lado tapatío..

A raíz de la falta no cobrada en el área sobre Gilberto Orozco y el aparente fuera de lugar sancionado sobre Chicote Calderón, los cuales pudieron cambiar el rumbo de aquel partido, la cúpula del Rebaño Sagrado se movió con fuerza y presentó una queja formal ante la Comisión de Arbitraje.

Muchos consideraron que esa acción provocó buenas consecuencias para el Guadalajara, que posteriormente obtuvo una victoria ante Tijuana. Sin embargo, el ente que preside Armando Archundia le habría dado a Ricardo Peláez una contundente respuesta que habría dejado al club subordinado al acatamiento.

De acuerdo a información de la columna El Francotirador del Diario Récord, el directivo de Chivas acudió personalmente a realizar la queja y le tenían preparados videos para explicarle cada acción polémica, respondiendo que no hay nada tendencioso en contra de los Rojiblancos, algo que a Peláez habría dejado inconforme.

"Mi buen Richie Peláez se quejó recientemente con la Comisión de Arbitraje por algunas decisiones del VAR que consideró en contra de Chivas, acudió personalmente a preguntar por jugadas puntuales que le han ocurrido a su equipo y compararlas con otros buscando un mismo criterio. Al directivo del Rebaño se le explicó reglamentariamente cada acción con videos y se le dejó claro que ninguna jugada será igual que otra, y no hay nada en contra de la institución rojiblanca y mucho menos alguna tendencia. Me cuentan que Peláez no se fue muy satisfecho, pero dijo estar convencido y espera que ya no le 'carguen la mano'", detallaron.