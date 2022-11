Estamos en noviembre y faltan 19 días para el comienzo de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022, y aún menos tiempo de que Gerardo Martino de a conocer la lista definitiva de 26 futbolistas que defenderán a la Selección Mexicana de Futbol en la justa mundialista. La competencia es mucha y algunas dudas todavía persisten.

La mayoría de los jugadores de la prelista y el cuerpo técnico ya se encuentran concentrados en Girona, España, donde continuarán sus entrenamientos y prepararán los últimos encuentros previos al Mundial. Aunque el Tata todavía aguarda por los elementos que se desempeñan en Europa, quienes se sumarán en los días próximos.

Las dos grandes dudas de la Selección de México son los casos de Raúl Jiménez y Jesús Manuel Corona, sobre los cuales se han conocido precisiones en las últimas horas. Como se ha conocido en los últimos días, el centrodelantero del Wolverhampton evoluciona favorablemente de su lesión en el pubis y sería esperado hasta último momento, pero ya con más optimismo actual entre el cuerpo técnico. Sin embargo, la situación del extremo sería bien distinta.

De acuerdo a información de Fox Sports México, Tecatito Corona finalmente no llegaría en condiciones de disputar la Copa del Mundo. Según reportaron, el ex de Rayados permanece con el cuerpo médico de Sevilla, pero no se recuperaría de su doble fractura de tobillo izquierdo, a pesar de que no se quiere bajar definitivamente.

Entre quiénes saldrían las otras bajas

Según la información de Fernando Cevallos, una baja en la defensa saldría entre Johan Vásquez y Jesús Angulo; mientras que en la delantera el que quedaría fuera estaría entre Roberto Alvarado, Diego Lainez y Erick Sánchez. Todavía queda mucho por definir para la gran justa mundialista.